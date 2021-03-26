В Химках спасли выпившего растворитель мальчика

https://static.news.ru/photo/8306ce64-8e36-11eb-b92d-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Четырёхлетнего мальчика, выпившего растворитель, спасли врачи Химкинской больницы (Московская область).

Как сообщает Минздрав Подмосковья, ребёнка доставили в медучреждение в тяжёлом состоянии. На третьи сутки после госпитализации у него развилась немикробная пневмония, вызванная испарениями растворителя.

Ребёнок провёл пять дней в реанимации. За это время ему провели антибактериальную и противовоспалительную терапию. Мальчику также делали особые ингаляции. После того как состояние маленького пациента удалось стабилизировать с помощью реанимационных мероприятий, ребёнка перевели в педиатрическое отделение на долечивание, а вскоре и выписали домой на амбулаторное наблюдение.

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