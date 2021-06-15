В Химках автобус насмерть сбил ребёнка на переходе

https://static.news.ru/photo/3baee682-ce78-11eb-804f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковных Химках 10-летняя девочка погибла под колёсами рейсового автобуса. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального главка МВД.

ДТП произошло 15 июня на улице 9 Мая. Автобус наехал на девочку, когда та пересекала дорогу на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась.

Водитель автобуса 1975 года рождения задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), говорится в сообщении.

По факту происшествия проводят проверки подмосковная прокуратура и СКР.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области водитель сбил на пешеходном переходе двух девочек. Дети были госпитализированы, нарушитель ПДД стал фигурантом уголовного дела.

Под Брянском автомобиль Росгвардии сбил двоих детей 10 лет на электросамокатах. Пострадавшие были доставлены в больницу с переломами и травмами различной степени тяжести.