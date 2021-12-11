Двое туристов на снегоходах пропали в горах Хакасии

В Хакасии пропали двое мужчин после того, как отправились кататься на снегоходах. На их поиски выдвинулась наземная группа спасателей и вертолёт. Как сообщили в главном управлении МЧС по региону, на связь потерявшиеся не выходят с 11 декабря.

Мужчины прибыли с группой отдыхающих из Лесосибирска. Днём 11 декабря они отправились кататься на снегоходах, но на базу так и не вернулись. Данных о своём маршруте они не оставили. О пропаже туристов сотрудники базы сообщили в единую дежурно-диспетчерскую службу района.

В настоящее время на поиски пропавших вылетел вертолёт МЧС, а также выдвинулась группа спасателей на снегоходах. До их прибытия территорию прочёсывают отдыхающие местных турбаз.

Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел из аэропорта Абакан на поиски двух туристов, которые накануне на снегоходах выехали в горы Орджоникидзевского района (Хакасия). Также незамедлительно в район поиска выдвинулась наземная группа спасателей со снегоходами, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно об исчезновении группы из 14 местных жителей, которые ушли в горно-лесистую местность на сбор черемши. В течение долгого времени не было никакой информации об их местонахождении, в итоге на место направились спасатели, в том числе кинологический расчёт. Ситуация осложнялась тем, что в зоне поисков не работает сотовая связь. Позднее ушедшая в лес группа людей вышла в районе села Аншты.