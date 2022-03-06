В Хакасии при пожаре в частном доме погибли двое детей

Девятилетний мальчик и пятилетняя девочка стали жертвами ночного пожара в частном доме в Республике Хакасия. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия произошла в одном из частных домов, расположенных на улице Фрунзе города Черногорска в Хакасии.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара, — говорится в сообщении.

По информации следствия, возгорание возникло ночью в доме, где спали родители и пятеро детей. Мужчина сумел вынести на улицу жену и всех детей. Однако двое детей умерли в машине скорой помощи по дороге в больницу. Женщина и трое детей трёх, семи и 12 лет госпитализированы.

Предполагается, что очаг возгорания находился в комнате близ розетки с зарядным устройством для мобильного телефона.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что два человека погибли в результате пожара, произошедшего на Смоленском бульваре в Москве. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.