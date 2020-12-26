Возгорание произошло на угольном разрезе в Хакасии

Пожар произошёл на угольном разрезе в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.
По её данным, в МЧС информация о возгорании поступила в 18:22 (14:22 мск). Был объявлен «повышенный ранг вызова».
В 18:22 (14:22 мск) 27.12.2020 г. поступила информация о возгорании в здании на территории угольного разреза в МО Усть-Абаканский район, — говорится в сообщении.
Пожарные уже занимаются тушением возгорания. На борьбу с пожаром брошены 38 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.
Позже в пресс-службе главного управления МЧС России по республике
Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Волгограда в ночь на воскресенье, 27 декабря, на вещевом рынке произошёл пожар. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание за пять часов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Пожарные справились с огнём за пять часов. В работах приняли участие 54 человека и 18 единиц спецтехники.