Возгорание произошло на угольном разрезе в Хакасии

https://static.news.ru/photo/55256b26-485f-11eb-b224-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пожар произошёл на угольном разрезе в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

По её данным, в МЧС информация о возгорании поступила в 18:22 (14:22 мск). Был объявлен «повышенный ранг вызова».

В 18:22 (14:22 мск) 27.12.2020 г. поступила информация о возгорании в здании на территории угольного разреза в МО Усть-Абаканский район, — говорится в сообщении.

Пожарные уже занимаются тушением возгорания. На борьбу с пожаром брошены 38 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Позже в пресс-службе главного управления МЧС России по республике сообщили «Интерфаксу», что загорелось здание депо на территории угольного разреза. На данный момент идёт проливка крыши.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Волгограда в ночь на воскресенье, 27 декабря, на вещевом рынке произошёл пожар. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание за пять часов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Пожарные справились с огнём за пять часов. В работах приняли участие 54 человека и 18 единиц спецтехники.