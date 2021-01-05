В Хакасии людей эвакуировали из природного парка из-за смерти туристки

https://static.news.ru/photo/2483e76a-50c8-11eb-962b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 19.mchs.gov.ru

Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали группу туристов из природного парка «Ергаки» в Хакасии. Люди совершали переход по хребту Арадан.

Накануне на единый номер 112 поступила информация о том, что в природном парке «Ергаки» в районе перевала «Прогресс» терпит бедствие группа туристов из города Екатеринбург. По предварительным данным, у одной участницы группы, женщины 1969 г. р., произошла остановка сердца, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.

Руководитель группы рассказал, что одной из участниц стало плохо, когда группа проходила лыжный маршрут. Женщину смогли довести до лагеря, но через 1,5 часа она умерла.

Спасатели вылетели к месту нахождения группы на вертолёте Ми-8 МЧС России. Пилоты смогли посадить воздушную машину близко к лагерю туристов, несмотря на густую растительность.

Маршрут был зарегистрирован в МЧС. Он должен был проходить с 29 декабря по 8 января. В этот период в регионе ожидалось понижение температуры до минус 45 градусов. Тем не менее такие погодные условия не остановили туристов.

Как писал NEWS.ru, на Вилючинском водопаде на Камчатке при обрушении льда погиб человек. Под завалами могут находится ещё четыре человека. К месту ЧП выдвинулись спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС. По некоторым данным, туристическая группа не была зарегистрирована.