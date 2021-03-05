В Хабаровском крае с рельсов сошли 17 цистерн с топливом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы полиция провела рейд и обнаружила притон для плотских утех, позиционировавшийся как отель. Во время проверки сотрудницы борделя попытались прикинуться уборщицами, которых оказалось более 40.

Когда правоохранители приблизились к огороженному особняку на Ленинском проспекте, сотрудники и гости притона попытались сбежать. Впрочем, не все из них успели покинуть территорию. Оставшиеся «жрицы любви» в итоге писали объяснительные....