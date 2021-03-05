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Происшествия

В Хабаровском крае с рельсов сошли 17 цистерн с топливом

20:41, 05 марта 2021 27
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На железнодорожном перегоне Сараево-Дальневосточное опрокинулись цистерны с топливом, из-за этого задержаны три пассажирских поезда. Об этом рассказал источник.

На железнодорожном перегоне Сараево-Дальневосточное в Хабаровском крае произошёл сход с рельсов 17 цистерн с топливом, предварительно, 10 из них опрокинулись. Произошла задержка трёх пассажирских поездов, — сказал собеседник «Интерфакса».

По словам инсайдера задержаны поезда сообщением Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск, Владивосток — Совгавань и Совгавань — Владивосток.

В пятницу, 5 марта, в Норильске джип во время дорожно-транспортного происшествия залетел в кабину автобуса. Аварию запечатлели на камеру её очевидцы, сообщал NEWS.ru.

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