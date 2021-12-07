В Хабаровском крае помещён под домашний арест убивший одноклассника ученик

В Комсомольске-на-Амуре помещён под домашний арест 14-летний подросток, который убил на уроке биологии одноклассника. Школьнику предъявлено обвинение, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Продолжается расследование уголовных дел по факту смерти подростка в одной из школ города Комсомольска-на-Амуре, возбуждённых по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что во время урока биологии между одноклассниками произошёл конфликт. В результате 14-летний подросток ударил другого кулаком по голове, после чего тот умер.

Проводится расследование обстоятельств трагедии. Отрабатывается версия о бездействии сотрудников образовательного учреждения в части предотвращения конфликтной ситуации. Председатель СК России поручал представить доклад о ходе расследования уголовных дел, возбуждённых по факту смерти мальчика.

Ранее вооружённого холодным и пневматическим оружием 18-летнего парня в Москве недалеко от здания школы задержали полицейские. Молодой человек оставил сообщение в социальной сети «ВКонтакте» о том, что планирует устроить теракт в образовательном учреждении. При подозреваемом в подготовке теракта были найдены пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа. Следственные органы начали предварительную проверку.