В Хабаровске уборщица подралась в школе с семиклассником

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В одной из школ Хабаровска уборщица устроила драку с учеником. Инцидент случился прямо в классе.

Школьник выразил недовольство, что от женщины «несёт перегаром», а та, в свою очередь, возмутилась неуважительным отношением к её персоне. В результате словесной перепалки, уборщица дала семикласснику пощёчину, он ответил ей сдачей и завязалась драка, пишет Life.

Сидевшие в классе остальные ученики следили за происходящим и посмеиваясь, однако, когда уборщица пустила в ход кулаки, встали на защиту одноклассника. На видео, зафиксировавшем драку, слышны крики «Вы же его убьёте!».

По данному факту прокуратура края начала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших применение насилия в отношении малолетнего воспитанника.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в станице Динской Краснодарского края, где ученик шестого класса набросился на преподавательницу географии. В школе прокомментировали ситуацию, пояснив, что так ученик отреагировал на низкую оценку, и отметили, что с ним такое случалось уже не раз.