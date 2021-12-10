В Хабаровске 18 раз «минировавшему» аэропорт мужчине дали реальный срок

В Хабаровске суд приговорил мужчину, 18 раз сообщавшему ложную информацию о минировании аэропорта, к 4 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также с мужчины взыскали штраф в размере более 3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по электронной почте отправлял на адрес Хабаровского международного аэропорта имени Геннадия Невельского информацию о минировании терминала и воздушных судов, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, мужчина 18 раз в течение июля, августа и сентября 2020 года сообщал о якобы заложенной в аэропорту бомбе. В результате он признан виновным, с него также взыскан ущерб, который был причинён Хабаровскому аэропорту, авиакомпаниям и службам экстренного реагирования. После каждого поступившего сигнала из аэропорта эвакуировали пассажиров и персонал, тщательно проверялась территория всего транспортного узла.

Отправляя свои сообщения, злоумышленник использовал специальное приложение, которое позволяет скрыть адрес отправителя. Личность мужчины была установлена сотрудниками ФСБ. Злоумышленник был задержан в Республик Коми и доставлен затем в Хабаровск.

Ранее сообщалось, что в Москве проверяют 21 школу и четыре районных суда на предмет минирования после анонимных тревожных звонков.