В Грузии задержан один из участников убийства следователя Шишкиной

https://static.news.ru/photo/4b7579be-cc21-11ea-9e12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Грузии задержан мужчина, который проходит в качестве обвиняемого в уголовном деле об убийстве следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.

Сообщение об этом появилось на сайте Следственного комитета РФ. Согласно ему, в данный момент идёт процедура экстрадиции задержанного Ивана Кочеткова, которого ранее заочно привлекли в качестве обвиняемого по ст. ст. 295, 167, 296 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование; умышленное уничтожение или повреждение имущества; угроза или насильственные действия в связи с производством предварительного расследования).

По версии следствия, в январе 2018 года Кочетков по указанию организатора убийства Шишкиной Ярослава Сумбаева поджёг автомобиль следователя с целью запугать её и вынудить прекратить уголовное преследование в отношении Сумбаева. После этого он неоднократно отправлял ей сообщения с угрозами. После Кочетков для убийства следователя привлёк несовершеннолетнего, а тот, в свою очередь, своего знакомого Абдулазиза Абдулазизова. 10 октября 2018 года в посёлке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного огнестрельного оружия. От полученных ран женщина скончалась.

В данный момент продолжается расследование в отношении организатора убийства — Ярослава Сумбаева. Дела двух соучастников Кочеткова сейчас рассматривают суды.

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