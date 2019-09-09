https://static.news.ru/photo/8ddb2914-d2e1-11e9-b253-fa163e074e61_660.jpg Фото: Елена Афонина/ТАСС

Полицейские в Грозном ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по силовикам. Инцидент произошёл в Ленинском районе города.

Сотрудники полиции остановили автомобиль марки Ford. Водитель произвёл выстрел из пистолета в сторону силовиков. Те открыли ответный огонь, в результате чего сидевший за рулём местный житель скончался, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Чечне.

Ранее News.ru писал, что неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам дорожной полиции в Кабардино-Балкарии. В результате стрельбы никто из правоохранителей не пострадал. В настоящее время ведётся активный розыск злоумышленника. Объявлен план «Перехват». Одновременно устанавливается тип оружия, из которого стрелял неизвестный.