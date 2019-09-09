Полицейские в Грозном ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по силовикам. Инцидент произошёл в Ленинском районе города.
Сотрудники полиции остановили автомобиль марки Ford. Водитель произвёл выстрел из пистолета в сторону силовиков. Те открыли ответный огонь, в результате чего сидевший за рулём местный житель скончался, передаёт
Ранее News.ru писал, что неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам дорожной полиции в Кабардино-Балкарии. В результате стрельбы никто из правоохранителей не пострадал. В настоящее время ведётся активный розыск злоумышленника. Объявлен план «Перехват». Одновременно устанавливается тип оружия, из которого стрелял неизвестный.