В граничащем с Украиной российском регионе повредили железнодорожные пути

В Шебекинском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, повреждены железнодорожные пути, написал в Telegram губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что причины инцидента неизвестны, пострадавших нет.

В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Разрушено только железнодорожное полотно,— сообщил глава региона.

Гладков добавил, что на месте происшествия работает оперативная группа. Он пообещал сообщить о причинах случившегося позже.

1 апреля в Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе — загорелись резервуары с бензином и дизельным топливом. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков тогда заявил, что к возгоранию привёл авиаудар, нанесённый вертолётами ВСУ, которые проникли на территорию России. Позднее в Минобороны РФ подтвердили информацию об атаке. Погибших в результате ЧП нет. Пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. Пожар удалось ликвидировать вечером того же дня.

В Воронежской, Курской, Брянской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму 11 апреля был введён «жёлтый» уровень террористической угрозы. Речь идёт об отдельных районах, граничащих с Украиной.

Всего существует три уровня террористической опасности: «синий», «жёлтый» и «красный». «Жёлтый» (высокий) уровень опасности устанавливается при наличии «подтверждённой информации о реальной возможности совершения террористического акта».