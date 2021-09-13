В гостинице Новосибирска нашли скульптора с перерезанным горлом

В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как в одной из гостиниц было обнаружено тело скульптора Игоря Самарина. Смерть мужчины наступила от колото-резаного ранения в область шеи. Об этом Lenta.ru сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Отмечается , что у погибшего было колото-резаное ранение шеи. Тело мужчины обнаружили сотрудники гостиницы. На сегодняшний день проводятся оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить причину трагедии.

Известно, что погибшим скульптором был Игорь Самарин, который преподавал в Новосибирском государственном аграрном университете и занимался ландшафтной скульптурой. 9 сентября он занимался рабочими делами, потом планировал встретиться с родителями, но так и не вышел на связь. Как выяснилось позже, скульптор снял номер в гостинице, после чего не выходил из него, где уже 10 сентября днём был найден мёртвым.

Ранее стало известно, что на Украине обнаружили тело судьи Печёрского районного суда Виталия Писанца, который вёл резонансное дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Как известно, перед гибелью мужчина отдыхал в компании следователя Соломенского районного управления полиции Евгения Хоменко и адвоката Петра Онопенко.