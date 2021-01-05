В горящем подмосковном ангаре находятся более 10 баллонов с газом

https://static.news.ru/photo/99e26146-5184-11eb-a22b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

На территории мебельной фабрики на подмосковной станции Бронницы, где 8 января произошёл пожар, находятся от 10 до 15 баллонов с пропаном. Об этом журналистам сообщил информированный источник в экстренных службах.

Ранее стало известно о пожаре на мебельной фабрике в Московской области. Сообщалось, что пламя охватило площадь в 3 тысячи квадратных метров. Позднее в МЧС сообщили, что пожар распространился на площади 8 тысяч квадратных метров. Сведений относительно пострадавших в результате ЧП пока не поступало.

Ликвидацией пожара занимаются 78 человек. К работе привлечены 23 единицы техники. К настоящему моменту огнём охвачена вся площадь строения.

По словам источника, ангар, где началось возгорание, использовался в качестве складского помещения.

Внутри строения также находятся пропановые баллоны — 10–15 штук. Ранг пожара повышен со второго до третьего, — цитирует сообщение источника ТАСС.

Накануне NEWS.ru писал, что в результате пожара в жилом доме на западе Москвы погибли четыре человека. Пожар произошёл в квартире на седьмом этаже в 22-этажном жилом доме, расположенном на Беловежской улице. Площадь возгорания составила менее 3 квадратных метров. Из огня удалось спасти пять человек.