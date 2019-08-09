В немецком городе Розенфельд прошла сильная гроза. В результате природного катаклизма пострадали 15 человек.
Инцидент произошёл во время футбольной игры. Молния ударила в металлический предмет, которые находился рядом со спортивной площадкой. По данным
Как писал News.ru, 45-летняя бегунья из Норвегии погибла во время трейлраннингового забега от удара молнии. Электрический разряд попал в спортсменку, когда та бежала на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. Сам забег прервали из-за неподходящих погодных условий, однако норвежка не успела добраться до укрытия.