https://static.news.ru/photo/7b268fc8-bb6e-11e9-bf8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Adomat/dpa/Global Look Press

В немецком городе Розенфельд прошла сильная гроза. В результате природного катаклизма пострадали 15 человек.

Инцидент произошёл во время футбольной игры. Молния ударила в металлический предмет, которые находился рядом со спортивной площадкой. По данным DPA , пострадали игроки в возрасте от 19 до 48 лет.

Как писал News.ru, 45-летняя бегунья из Норвегии погибла во время трейлраннингового забега от удара молнии. Электрический разряд попал в спортсменку, когда та бежала на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. Сам забег прервали из-за неподходящих погодных условий, однако норвежка не успела добраться до укрытия.