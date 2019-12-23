https://static.news.ru/photo/2a41b632-2586-11ea-a648-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

Сотрудники полиции немецкого города Пассау обнаружили 11 человек в морозильной камере, установленной в грузовике. Все они являются беженцами из Афганистана.

Задержанным — от 14 лет до 31 года. Как уточняет Bild, 42-летний водитель грузовика услышал стук, когда транспортное средство находилось в зоне отдыха у трассы. Грузовик открыли полицейские, после чего нашли афганцев.

Passau - Elf Flüchtlinge aus Kühllaster befreit https://t.co/ikE9TOTKG5 — BILD (@BILD) December 23, 2019

Беженцы пожаловались на проблемы с дыханием.

Как писал NEWS.ru, 23 октября британская полиция начала расследование после обнаружения тел 39 человек в грузовике. Трейлер, в котором была установлена морозильная камера, попал на территорию Соединённого Королевства из бельгийского города Зебрюгге. Все погибшие оказались гражданами Вьетнама. Установить личности мигрантов удалось после того, как власти Соединённого Королевства связались с Министерством общественной безопасности Вьетнама. Ханой подтвердил, что речь идёт о вьетнамских гражданах. Водитель «фуры смерти» дал признательные показания. Перевозка людей из Вьетнама в страны Европы осуществлялась через Россию.