https://static.news.ru/photo/47cca584-36ae-11ea-9940-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Прокуратура Германии начала расследование после обнаружения в одном из домов в городе Эберсвальде пятилетней девочки, которая находится в крайне запущенном состоянии.

По данным региональной газеты Märkische Oderzeitung, малышка «годами не видела дневного света». Она была отрезана от внешнего мира, в результате чего сильно отстаёт в умственном и физическом развитии.

Völlig verwahrlost: Mädchen soll zwei Jahre lang kein Tageslicht gesehen haben https://t.co/s9ZOxuBelM — stern (@sternde) January 12, 2020

Вместе с девочкой в квартире проживали её брат и сестра, несовершеннолетних поместили в детские учреждения, об их состоянии не сообщается. Издание Bild, ссылаясь на местные власти, сообщает, что семья малышки известна социальным службам с середины 2007 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в немецком городе Реклингхаузен в доме 44-летнего мужчины, осуждённого в 2018 году за хранение детской порнографии, нашли пропавшего летом 2017 года школьника. Когда в квартиру пришли полицейские, 15-летний Марвин был в шкафу вместе с Ларсом Х.