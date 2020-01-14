Вместе с девочкой в квартире проживали её брат и сестра, несовершеннолетних поместили в детские учреждения, об их состоянии не сообщается. Издание Bild, ссылаясь на местные власти, сообщает, что семья малышки известна социальным службам с середины 2007 года.
Ранее NEWS.ru писал, что в немецком городе Реклингхаузен в доме 44-летнего мужчины, осуждённого в 2018 году за хранение детской порнографии, нашли пропавшего летом 2017 года школьника. Когда в квартиру пришли полицейские, 15-летний Марвин был в шкафу вместе с Ларсом Х.