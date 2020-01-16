https://static.news.ru/photo/f6278704-385a-11ea-bed7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa//Global Look Press

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения капитан грузового корабля протаранил паромную переправу на реке Майн, расположенную в окрестностях немецкого города Зелигенштадт.

Из-за инцидента нарушено паромное сообщение с городом Карлштайн-на-Майне, отмечает Bild. У 56-летнего виновника случившегося могут отобрать лицензию на управление судном.

Ранее NEWS.ru писал, что в ФРГ на реке Рейн столкнулись пассажирское судно и танкер, перевозивший более двух тысяч тонн дизельного топлива. 20 человек получили травмы, некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация.