Находившийся в состоянии алкогольного опьянения капитан грузового корабля протаранил паромную переправу на реке Майн, расположенную в окрестностях немецкого города Зелигенштадт.
Из-за инцидента нарушено паромное сообщение с городом Карлштайн-на-Майне,
Ранее NEWS.ru писал, что в ФРГ на реке Рейн столкнулись пассажирское судно и танкер, перевозивший более двух тысяч тонн дизельного топлива. 20 человек получили травмы, некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация.
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