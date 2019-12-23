Мужчина арестован и находится под стражей, правоохранители подозревают его в совершении сексуальных преступлений.
В 2017 году перед пропажей подросток жил в социальном учреждении, так как тяжело переносил смерть собственного отца. Известно, что незадолго до исчезновения у молодого человека стали водиться деньги, но где он их брал, было не ясно.
Обыск в квартире, где находился Марвин, проводили в защитных масках, так как в помещении сильно воняло мочой.
Ранее NEWS.ru писал, что в Нидерландах полицейские обнаружили пятерых детей и их больного отца в подвале дома, где они годами жили в уединении, «дожидаясь конца времён». Найти их удалось по наводке сына, которому удалось сбежать. 67-летнего мужчину задержали, обвинив в отмывании денег, плохом обращении и противоправном лишении свободы. 28 ноября прокуроры заявили, что задержанному предъявлены обвинения в сексуальном насилии над детьми.