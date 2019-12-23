https://static.news.ru/photo/3ca3da6c-2577-11ea-8a2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

В немецком городе Реклингхаузен в доме 44-летнего мужчины, осуждённого в 2018 году за хранение детской порнографии, нашли пропавшего летом 2017 года школьника.

15-летний Марвин был в шкафу вместе с Ларсом Х., когда в квартиру пришли полицейские, сообщает Bild.

Zweieinhalb Jahre vermisst - Junge aus dem Schrank ist der gesuchte Marvin (15) https://t.co/U1Qeqw1LD1 — BILD (@BILD) December 20, 2019

Мужчина арестован и находится под стражей, правоохранители подозревают его в совершении сексуальных преступлений.

В 2017 году перед пропажей подросток жил в социальном учреждении, так как тяжело переносил смерть собственного отца. Известно, что незадолго до исчезновения у молодого человека стали водиться деньги, но где он их брал, было не ясно.

Обыск в квартире, где находился Марвин, проводили в защитных масках, так как в помещении сильно воняло мочой.

Ранее NEWS.ru писал, что в Нидерландах полицейские обнаружили пятерых детей и их больного отца в подвале дома, где они годами жили в уединении, «дожидаясь конца времён». Найти их удалось по наводке сына, которому удалось сбежать. 67-летнего мужчину задержали, обвинив в отмывании денег, плохом обращении и противоправном лишении свободы. 28 ноября прокуроры заявили, что задержанному предъявлены обвинения в сексуальном насилии над детьми.