https://static.news.ru/photo/a8ebd250-35f9-11ea-b74a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

На свалке в Германии обнаружены останки уроженки Украины Ирины Усенко. 43-летняя женщина пропала в октябре 2019 года, после чего полицейские задержали её экс-супруга.

37-летний мужчина, которого подозревают в непредумышленном убийстве, находится под стражей, сообщает Bild.

*** BILDplus Inhalt *** Vermisste Iryna - Spurensuche in Nied https://t.co/M4J26er8vV — BILD News (@BILD_News) January 13, 2020

Полицейская операция на мусорном полигоне была начата в начале января. Стражи порядка считали, что на поиски тела пропавшей у них уйдёт несколько недель, поскольку на свалке скопилось 20 тысяч тонн отходов. Спустя несколько дней удалось обнаружить костные останки человека. С помощью сравнения ДНК было установлено, что они принадлежат Ирине Усенко.

Ранее NEWS.ru писал, что в Польше 26-летний мужчина застрелил гражданку Украины, работавшую в прачечной. Свидетелями расправы над женщиной стали её коллеги. После убийства подозреваемый сел в машину и уехал в Германию, где был застрелен немецким полицейским.