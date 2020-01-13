Полицейская операция на мусорном полигоне была начата в начале января. Стражи порядка считали, что на поиски тела пропавшей у них уйдёт несколько недель, поскольку на свалке скопилось 20 тысяч тонн отходов. Спустя несколько дней удалось обнаружить костные останки человека. С помощью сравнения ДНК было установлено, что они принадлежат Ирине Усенко.
Ранее NEWS.ru писал, что в Польше 26-летний мужчина застрелил гражданку Украины, работавшую в прачечной. Свидетелями расправы над женщиной стали её коллеги. После убийства подозреваемый сел в машину и уехал в Германию, где был застрелен немецким полицейским.