В гараже на улице Кржижановского Невского района Санкт-Петербурга его владелец обнаружил тело неизвестного мужчины. У трупа отсутствовала правая рука, а лицо было обезображено глубокими рытвинами.
На умершем 50-летнем мужчине с европейским типом лица и короткими светлыми волосами были надеты чёрная куртка, футболка, трусы и чёрные сапоги. На его голове обнаружили шрам неизвестной давности, а лицо было как будто объедено крысами. Признаков насильственной смерти полицейские при осмотре не нашли,
Как писал NEWS.ru, в Петропавловске-Камчатском обнаружили тело мужчины, спрятанное в сугробе рядом с многоэтажным домом. Тело, завёрнутое в полиэтилен, вытащили из снега на глазах у шокированных прохожих. Дальнейшая проверка показала, что труп пролежал в сугробе несколько недель. К убийству мужчины оказался причастен его 44-летний друг. В начале декабря мужчины употребляли алкоголь. Во время застолья мужчина оскорбительно отозвался о матери своего собутыльника, в результате возникшей драки обидчик был задушен. Тело друга убийца завернул в полиэтилен, вынес на улицу и закопал в ближайшем сугробе.
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