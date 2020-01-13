Фото: 7aktuell.de | Alexander Hald via/www.imago-images.de/Global Look Press

Масштабные рейды проводятся на территории Германии из-за подозрения в подготовке серьёзного акта насилия, который может поставить под угрозу государство. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Берлина.

Обыски проходят в Бранденбурге, Берлине, Тюрингии и Северном Рейне — Вестфалии. Подробности власти сообщат после завершения операции.

Ранее NEWS.ru писал, что в немецком Оффенбахе по подозрению в подготовке серьёзного акта насилия, угрожающего государству, были арестованы 24-летний гражданин ФРГ македонского происхождения и 21-летний и 22-летний граждане Турции. Как считают правоохранители, целью сторонников запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» было убийство как можно большего числа людей.

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