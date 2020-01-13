https://static.news.ru/photo/10860344-369b-11ea-b7b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 7aktuell.de | Alexander Hald via/www.imago-images.de/Global Look Press

Масштабные рейды проводятся на территории Германии из-за подозрения в подготовке серьёзного акта насилия, который может поставить под угрозу государство. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Берлина.

Обыски проходят в Бранденбурге, Берлине, Тюрингии и Северном Рейне — Вестфалии. Подробности власти сообщат после завершения операции.

Z.Zt. werden aufgrund von Ermittlungen der GStA Berlin wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat Durchsuchungsbeschlüsse in Berlin, Brandenburg, NRW und Thüringen vollstreckt. Weitere Einzelheiten und PM nach Abschluss der Maßnahmen. — GenStA Berlin (@GStABerlin) January 14, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что в немецком Оффенбахе по подозрению в подготовке серьёзного акта насилия, угрожающего государству, были арестованы 24-летний гражданин ФРГ македонского происхождения и 21-летний и 22-летний граждане Турции. Как считают правоохранители, целью сторонников запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» было убийство как можно большего числа людей.