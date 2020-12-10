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В Финляндии аварийная ситуация привела к отключению одного из блоков АЭС

16:27, 10 декабря 2020 95
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй энергоблок атомной электростанции (АЭС) Олкилуото в Финляндии отключился из-за аварийной ситуации. Об этом сообщает Управление радиационной и ядерной безопасности страны (STUK).

Управление радиационной и ядерной безопасности (STUK) получило информацию 10 декабря примерно в 13:00 (14:00 мск) о серьёзной аварийной ситуации на втором блоке атомной электростанции Олкилуото, которая привела к аварийной остановке. Радиация от АЭС не попала в окружающую среду, и радиационная обстановка в окружающей среде нормальная, — говорится в сообщении финского ведомства.

Компания Teollisuuden Voima, являющаяся собственником АЭС, сообщила о начале расследования причин инцидента.

Как сообщал NEWS.ru, власти Вильнюса призвали жителей сделать запасы на случай аварии на БелАЭС. Жителям рекомендуется включить в резерв консервы, крупы, растительное масло, сахар и воду.

Ранее Вильнюс потребовал остановить ввод станции в эксплуатацию и призвал Белоруссию остановить работы по пуску АЭС до тех пор, пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования.

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