Пол обрушился в здании военного комиссариата №1 в Ереване. В результате пострадали 11 человек.
Инцидент произошёл днём 19 декабря. Участок пола площадью около 25 кв.м. провалился в одном из помещений на первом этаже здания.
На место происшествия прибыли спасатели, пожарные, оперативная группа и группа быстрого реагирования Национального центра кризисного управления, а также психологи и врачи,
Ранее NEWS.ru писал об обрушении на строящемся участке метро в Ташкенте. Спасатели извлекли из-под завалов тела пяти рабочих.
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