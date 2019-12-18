https://static.news.ru/photo/a4ead3d8-226f-11ea-8f93-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС Армении

Пол обрушился в здании военного комиссариата №1 в Ереване. В результате пострадали 11 человек.

Инцидент произошёл днём 19 декабря. Участок пола площадью около 25 кв.м. провалился в одном из помещений на первом этаже здания.

На место происшествия прибыли спасатели, пожарные, оперативная группа и группа быстрого реагирования Национального центра кризисного управления, а также психологи и врачи, сообщается на сайте МЧС Армении.

Ранее NEWS.ru писал об обрушении на строящемся участке метро в Ташкенте. Спасатели извлекли из-под завалов тела пяти рабочих.