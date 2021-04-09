В Ереване на балконе дома нашли тело дочери генерала ФСБ России

https://static.news.ru/photo/4deab6c4-9afb-11eb-b15b-96000091f725_660.jpg Фото: Gevorg Ghazaryan/Xinhua/ Global Look Press

Тело 40-летней женщины с огнестрельным ранением было обнаружено на балконе жилого дома в Ереване.

По нашим сведениям, погибшая — дочь генерала ФСБ РФ. Рядом с телом найден наградной пистолет офицера ФСБ, — сообщает армянский сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

Тело найдено на балконе дома на улице Давида Анахта.

Следственные органы рассматривают три версии произошедшего: убийство, суицид и несчастный случай. Понятно станет только после проведения всех необходимых экспертиз.

Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковном городе Чехове покончил жизнь самоубийством 45-летний инкассатор ВТБ. Инцидент произошёл во внутреннем дворе банка. Рядом с телом был найден служебный пистолет ИЖ-71. Мотивы инкассатора и обстоятельства происшествия выясняются.

В конце 2020 года в общежитии подмосковного города Мытищи нашли тело бывшего подполковника полиции. По словам его любовницы, он играл в «русскую рулетку» с травматическим револьвером. Первый же выстрел стал роковым.