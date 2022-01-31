В Эквадоре 11 человек погибли из-за наводнения

В Эквадоре 11 человек погибли, оказавшись жертвами крупного наводнения. Сильный дождь затопил дорогу в столице государства Кито. Об этом сообщает Национальная служба по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями в своём Twitter-аккаунте.

Количество погибших возросло до 11, — говорится в сообщении ведомства в социальной сети.

Кроме того, власти города сообщили также о 32 пострадавших. В городе был зарегистрирован рекордный с 2003 года уровень осадков. На текущий момент в стране оказывают помощь всем пострадавшим от разгула стихии и ликвидируют его последствия. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее климатолог Владимир Рябов заявил, что если средняя температура на планете в ближайшие 30 лет повысится больше чем на полтора градуса, то произойдут катастрофические климатические изменения глобального масштаба. Началом бедствий, считает специалист, может стать таяние льдов в океанах и на вершинах гор, и тогда 30% суши уйдёт под воду.