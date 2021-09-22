В Екатеринбурге задержали последователей «Талибана», готовивших теракты

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге россиянина и четверых граждан Таджикистана, которые приняли идеологию террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ). Они готовили теракты и вербовали других последователей в свою ячейку. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Штабом террористической ячейки стала квартира на улице Свердлова, где двое «основоположников» — россиянин Сангчаров и таджик Мусофиров — проводили встречи с тремя уроженцами Таджикистана. После идеологической обработки, как утверждает следствие, организаторам удалось завербовать знакомых и склонить их к мысли о совершении терактов против иноверцев.

В результате террористы создали взрывчатое вещество массой три килограмма и спрятали его в разных помещениях в Екатеринбурге.

Двое главарей ячейки арестованы — им грозит до 30 лет тюрьмы. Других участников группировки также ждут внушительные сроки.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали двух главарей и пятерых участников ячейки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ). В данное время все они по решению суда заключены под стражу.