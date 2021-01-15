В Екатеринбурге задержали мужчину, отрезавшего пальцы прохожей

https://static.news.ru/photo/90048afc-5826-11eb-ae71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

16 января полиция Екатеринбурга спустя неделю поисков вычислила и задержала подозреваемого в нападении на женщину на улице Кранснофлотцев. Пострадавшая едва не лишилась пальцев, которые ей отрезал злоумышленник. Их удалось пришить.

Молодой человек не оказал сопротивления стражам порядка и признался в содеянном. Он рассказал, что не собирался грабить свою жертву, а планировал убить её. Следствие считает, что причиной инцидента могли стать психические проблемы нападавшего. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.

[Жертве нападения] повезло, что на ней шапка была, она смягчила удар. Кроме того, в их сторону ехала машина и нападавшего ослепило фарами. Иначе он довёл бы до конца свой замысел. А так он бросил нож и убежал по проспекту Космонавтов, — рассказал порталу «Екатеринбург Онлайн» источник в СК РФ.

Как писал NEWS.ru, нападение на жительницу Екатеринбурга произошло 8 января. Злоумышленник нанёс ей рубящий удар ножом по рукам, которыми женщина закрыла голову. Нападавший скрылся, бросив своё орудие на месте преступления.