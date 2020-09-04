В Екатеринбурге врачи скорой помощи отказались помочь умирающему

https://static.news.ru/photo/5391549c-eeae-11ea-8256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи скорой помощи в Екатеринбурге отказали в помощи умирающему на улице мужчине.

После того, как человеку на остановке «Ул. Сварщиков» стало плохо, очевидцы вызвали врачей. Через некоторое время поблизости остановился автомобиль реанимации. Однако медики уехали, не выходя из машины, несмотря на просьбы людей о помощи, пишет E1.ru.

Вторая карета скорой помощи прибыла на место спустя 20 минут после вызова, отмечается в сообщении. Мужчину спасти не удалось.

Позже в горздраве Екатеринбурга прокомментировали ситуацию, заявив, что автомобиль реанимации ехал по другому вызову, в нём находился ребёнок, которого везли на экстренную госпитализацию.

Там отметили также, что врачи скорой прибыли на место через две минуты после того, как карета «скорой помощи» с ребёнком уехала в инфекционный стационар. Врач-реаниматолог второй бригады констатировала смерть мужчины на месте происшествия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Якутии пожилой мужчина скончался на пороге больницы после отказа медиков в госпитализации.