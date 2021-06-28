В Екатеринбурге слепая девочка утонула в чане с игрушками

В Екатеринбурге четырёхлетняя слепая девочка, оставшись без присмотра взрослых, утонула в чане для мытья игрушек. СКР возбудил уголовное дело, сообщает «КП-Екатеринбург».

Инцидент произошёл декабря 2020 года, но известно о нём стало только сейчас. Погибшая девочка воспитывалась в специализированном доме ребёнка № 5, поскольку родители отказались от неё.

В этом учреждении много детей с инвалидностью или особенностями развития. Девочка входила в группу с пятью другими детьми, за которую отвечали двое воспитателей и медсестра.

В день трагедии воспитатели решили проверить помещение. Они вывели оттуда детей, но про слепую девочку забыли.

Она осталась в спальне одна и подошла к 25-литровому чану. Он был заполнен водой и чистящими средствами. В нём воспитатели мыли игрушки. Сначала ребёнок потрогал воду рукой, видимо ей стало интересно, она подошла ближе и упала в чан, — рассказал изданию осведомлённый источник.

Воспитатели вернулись в комнату только через полчаса. Они вызвали скорую, но медики смогли только констатировать смерть ребёнка.

СКР возбудил дело по статье о халатности. Его фигурантами стали обе воспитательницы. Прокуратура начала проверять все учреждения для детей-инвалидов в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что жительница Самары убила свою трёхлетнюю дочь, сбросив её с балкона. По её словам, она держала ребёнка над улицей на высоте шестого этажа в воспитательных целях. Суд отправил женщину под арест.