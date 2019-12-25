https://static.news.ru/photo/e3a5a946-270a-11ea-b02a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге девятиклассник напал на учительницу с молотком, подкараулив женщину возле её дома.

По данным URA.RU , подросток ударом молотка пробил голову 54-летней учительнице русского языка и литературы Марине Заболотной. По факту случившегося прокуратура Кировского района начала проверку.

Выясняются обстоятельства и условия, приведшие к нападению несовершеннолетнего на педагога, — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Причины, по которым школьник совершил нападение, пока неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что он сделал это из мести за плохие оценки.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшего замначальника местного ОВД, который набросился с ножом на сотрудников администрации, задержали в городе Полевском в Свердловской области. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.