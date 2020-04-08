В Екатеринбурге рухнуло строящееся здание на территории школы

https://static.news.ru/photo/aeb4f118-7987-11ea-9b22-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПЛОХИЕ НОВОСТИ ЕКБ | КОРОНАВИРУС/vk.com

Двое рабочих пострадали 8 апреля в результате обрушения строящегося здания на территории школы № 167 в Екатеринбурге.

Информация об инциденте поступила в 14:25 (12:25 по московскому времени).

На место происшествия выезжали три единицы пожарно-спасательной техники, 12 человек. Проведение аварийно-спасательных работ не требовалось. Двое рабочих получили лёгкие ушибы, — сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Свердловской области.

Ранее NEWS.ru писал, что фасад здания табачной фабрики XIX века обрушился в Санкт-Петербурге. В этот момент рабочие разбирали постройку в рамках реконструкции. Работы были согласованы, однако в проекте не было прописано обязательство по сохранению исторической части, которая является наиболее ценной. При этом предполагалось, что обрушившуюся стену оставят в первоначальном облике.