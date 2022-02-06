В Екатеринбурге проверят информацию о рейдерском захвате бизнес-центра

Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге проверяют информацию о возможно рейдерском захвате бизнес-центра «Манхэттен», об этом сообщает местное управление УВД. Ранее появилась информация, что две управляющие компании «Аурус» и «Кировская» стремятся получить право на владение зданием. Представители УК «Кировская» в Instgram выложили видео, где показан захват бизнес-центра.

Зашли в наш деловой комплекс, нейтрализовали нескольких сотрудников охранного предприятия и незаконно установили контроль над комнатой охраны и техническими помещениями,— говорится в сообщении.

Директор УК «Кировская» Владислав Лебедев рассказал изданию КП, что в захвате участвовало около 30 кавказцев. Лебедев сообщил, что конфликт между компаниями длится очень давно. Отмечается, что сегодня, 6 февраля, в бизнес-центре отключены шлагбаумы и сигнализация.

Местное СМИ E1.RU сообщило , что рейдерский захват был осуществлён криминальным авторитетом Марсель Гасанов. Его опознали по видео.

Ранее появилась информация, что суд арестовал на два месяца министра туризма Ставропольского края по делу о превышении полномочий с ущербом в 25,1 миллиона рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Правоохранители уточнили, что министр заключил договор на оказание услуг для проведения фестиваля фейерверков.