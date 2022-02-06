В Екатеринбурге проверят информацию о рейдерском захвате бизнес-центра

Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге проверяют информацию о возможно рейдерском захвате бизнес-центра «Манхэттен», об этом сообщает местное управление УВД. Ранее появилась информация, что две управляющие компании «Аурус» и «Кировская» стремятся получить право на владение зданием. Представители УК «Кировская» в Instgram выложили видео, где показан захват бизнес-центра.
Зашли в наш деловой комплекс, нейтрализовали нескольких сотрудников охранного предприятия и незаконно установили контроль над комнатой охраны и техническими помещениями,— говорится в сообщении.
Директор УК «Кировская» Владислав Лебедев
Местное СМИ E1.RU
Ранее появилась информация, что суд арестовал на два месяца министра туризма Ставропольского края по делу о превышении полномочий с ущербом в 25,1 миллиона рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Правоохранители уточнили, что министр заключил договор на оказание услуг для проведения фестиваля фейерверков.