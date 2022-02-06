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В Екатеринбурге проверят информацию о рейдерском захвате бизнес-центра

19:48, 06 февраля 2022
В Екатеринбурге проверят информацию о рейдерском захвате бизнес-центра
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Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге проверяют информацию о возможно рейдерском захвате бизнес-центра «Манхэттен», об этом сообщает местное управление УВД. Ранее появилась информация, что две управляющие компании «Аурус» и «Кировская» стремятся получить право на владение зданием. Представители УК «Кировская» в Instgram выложили видео, где показан захват бизнес-центра.

Зашли в наш деловой комплекс, нейтрализовали нескольких сотрудников охранного предприятия и незаконно установили контроль над комнатой охраны и техническими помещениями,— говорится в сообщении.

Директор УК «Кировская» Владислав Лебедев рассказал изданию КП, что в захвате участвовало около 30 кавказцев. Лебедев сообщил, что конфликт между компаниями длится очень давно. Отмечается, что сегодня, 6 февраля, в бизнес-центре отключены шлагбаумы и сигнализация.

Местное СМИ E1.RU сообщило, что рейдерский захват был осуществлён криминальным авторитетом Марсель Гасанов. Его опознали по видео.

Ранее появилась информация, что суд арестовал на два месяца министра туризма Ставропольского края по делу о превышении полномочий с ущербом в 25,1 миллиона рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело. Правоохранители уточнили, что министр заключил договор на оказание услуг для проведения фестиваля фейерверков.

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