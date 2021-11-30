В Екатеринбурге произошло крупное ограбление банка

В Екатеринбурге ограбили банк на несколько миллионов рублей. В отделение Промсвязьбанка на проспекте Космонавтов злоумышленники проникли в ночь на 30 ноября. Они смогли украсть, по предварительным данным, около пяти миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «112».

В это время суток никого в помещении не было. Пришедшим утром сотрудникам кредитного учреждения пришлось вскрывать дверь, чтобы попасть внутрь. Помещение оказалось разгромлено, оборудование разбито.

Бойцы ЧОП, которые охраняют этот банк, выезжали ночью на срабатывание сигнализации, но дверь была закрыта, ничего подозрительного они не заметили и уехали. Полиция ищет грабителей, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы мужчина попытался совершить ограбление банка, избрав для этого необычный способ. Он надеялся осуществить задуманное при помощи записки.

Утром 12 октября неизвестный пришёл в отделение одного из банков и, взяв талон на обслуживание, подошёл к кассе. Он передал сотруднице записку, в которой содержалось требование отдать ему деньги, в противном случае он угрожал взорвать банк. Кассир не пошла у него на поводу и сообщила об инциденте управляющему. Поняв, что его замысел успехом не увенчается, злоумышленник покинул помещение. По горячим следам он был задержан.