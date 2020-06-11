В Екатеринбурге полицейские задержали угрожавшего взорвать дом наркомана

https://static.news.ru/photo/24bd89aa-abcf-11ea-b4e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: екб.66.мвд.рф

Житель Екатеринбурга перерезал газовый шланг и угрожал взорвать дом. Инцидент произошёл в квартире на улице Чкалова.

На место происшествия прибыли сотрудники группы немедленного реагирования отдела полиции № 4. Они уговорили мужчину открыть дверь. Помещения квартиры были загазованы. Специалисты газовой службы отключили квартиру от подачи газа и провели необходимы мероприятия, чтобы обеспечить безопасность жителей дома.

Злоумышленник оказался в состояния наркотического опьянения. Он нанёс травмы своей матери, которая была госпитализирована. Стражи доставили мужчину в ОВД.

Ввиду неадекватного поведения полицейские вызвали бригаду медиков скорой помощи, которая доставила мужчину в медицинское учреждение, — говорится в сообщении управление МВД по городу.

NEWS.ru писал, что на юге Москвы произошел взрыв на четвёртом этаже дома по улице Дорожная. В квартире проживали отец и сын, который недавно выписался из психдиспансера.