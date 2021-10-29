В Екатеринбурге полицейские приняли жертву изнасилования за проститутку

Жительница Екатеринбурга стала жертвой насильника. Неизвестный с ножом напал на девушку в парке, после чего он отвёз жертву в гостиницу, где продолжил насильственные действия. После того как жертве удалось сбежать, она обратилась в отделение полиции, однако стражи правопорядка приняли её за проститутку, с которой не расплатился мужчина. Об этом пострадавшая рассказала на своей странице в Instagram.

Это был взрослый выпивший мужчина. Я была трезвая, не пью алкоголь. Думала: когда это кончится? И главное — как? Он совсем перестал скрываться, но не называл имя и возраст. Из парка он повёз меня в гостиницу, я с ужасом внутри продолжала подчиняться, так как очень боялась, — призналась на своей странице в Instagram пострадавшая.

Происшествие случилось в столице Урала 23 октября. Согласно рассказу девушки, мужчина подошёл к ней сзади, накинулся на неё, сжав шею и руки, и при помощи угроз ножом затащил её в парк, где изнасиловал. Однако после этого насильник не успокоился и решил продолжить начатое в гостинице, куда отправился на такси. Только когда он заснул, пострадавшая смогла сбежать от него. Девушка обратилась к коменданту отеля и заявила, что её привезли в гостиницу против желания.

В полиции сочли, что я занимаюсь проституцией, что дело было по обоюдному согласию. Заявление всё-таки приняли, — сообщила девушка.

По словам екатеринбурженки, в отделении полиции ей было сказано, что в случае, если факт изнасилования доказан не будет, дело будет заводиться на саму потерпевшую.

Позже выяснилось, что заявление передали на рассмотрение специалистам из Следственного комитета.

Ранее стало известно, что осуждённого, который сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области, задержали в Астраханском регионе. Он также подозревается в изнасиловании 15-летней школьницы в Волгограде. До ареста он, по данным правоохранителей, успел совершить ещё одно нападение.