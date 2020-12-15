В Екатеринбурге покупатель помог задержать грабителя магазина

https://static.news.ru/photo/a853e214-3ee6-11eb-9766-fa163e074e61_660.jpg Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в попытке ограбления магазина.

Как сообщает пресс-служба УМВД по городу, 14 декабря мужчина, вооружённый кухонным ножом, ворвался в магазин в переулке Северный и потребовал от кассира передать ему выручку. Сотрудница магазина начала отталкивать грабителя, к ней на выручку пришли её коллега и один из покупателей. Общими силами им удалось скрутить нападавшего. После этого на место вызвали полицию, при этом покупатель до прибытия стражей порядка помогал удерживать грабителя.

Экипаж патрульно-постовой службы доставил мужчину в отдел полиции № 9 для разбирательств. Полиция установила, что задержанный безработный гражданин 1986 года рождения уже был ранее судим за тяжкие преступления.

Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к ограблению. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Максимальное наказание, предусмотренное статьёй, — 10 лет лишения свободы. Полиция проверяет мужчину на причастность к похожим преступлениям.

Ранее в Уфе отправили под арест 22-летнего подозреваемого в ограблении и изнасиловании ребёнка, передавал NEWS.ru. По данным следствия, 15 ноября 22-летний мужчина, одетый в женскую одежду, напал в подъезде одного из домов в Демском районе Уфы на несовершеннолетнего мальчика. Он изнасиловал его, отобрал деньги и мобильный телефон, после чего скрылся. Установить личность подозреваемого смогли при помощи видео с камер наблюдения и составленного фоторобота.