В Екатеринбурге неизвестный застрелил пассажира в маршрутке

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Полиция Москвы завела уголовное дело в отношении мужчины, который в центре города угрожал взрывным устройством у него в пакете.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя спокойствия. При обыске у задержанного не было обнаружено взрывчатых веществ или опасных предметов, сообщил ТАСС источник в полиции. Мужчина высказывал требование предоставить ему общение с...