В Екатеринбурге неизвестный застрелил пассажира в маршрутке

Следователи в Екатеринбурге расследуют инцидент с убийством мужчины в маршрутном такси. Неизвестный застрелил человека в пассажирском микроавтобусе возле станции метро «Уралмаш» и скрылся с места преступления.
По факту случившегося территориальным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело. На место происшествия для оказания помощи в расследовании дела выехал следователь-криминалист СУ СКР по Свердловской области, — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК России.
Ранее NEWS.ru писал, что мужчину, проживающего на Сахалине, заподозрили в убийстве возлюбленной, которая рассказала ему, как отдохнула на корпоративной вечеринке. В Южно-Сахалинске в одной из квартир по улице Емельянова было обнаружено тело 53-летней женщины со следами побоев. По факту смерти местной жительницы было возбуждено уголовное дело.