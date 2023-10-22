В Екатеринбурге нашли женщину, просившую забрать ее «из ада»: где она была Пропавшую полгода назад в Сочи 38-летнюю женщину нашли живой в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пропавшую полгода назад 38-летнюю Анастасию Веревкину нашли живой. Об этом сообщает KP.RU. Где была россиянка все это время и почему писала супругу про «ад»?

Как пропала Веревкина

В апреле этого года Анастасия с супругом Дмитрием переехали на Урал. 10-летнюю дочь они оставили бабушке в Омске. Пара планировала отправиться на отдых в Сочи.

«Она меня уговорила. Какие-то копейки у нас были. Мы доехали на электричке до Тюмени, потом до Екатеринбурга. Знакомых у нас нигде не было. Поэтому останавливались в работных домах, чтобы было где переночевать и заработать денег», — рассказал муж пропавшей.

Однако 5 мая Анастасия пропала при странных обстоятельствах. Супруг Веревкиной рассказал, что в день исчезновения они были в парке на Вторчермете (район Екатеринбурга).

«Настя выпившая была. Мы поспорили. Она сидела на скамейке и не хотела идти домой. Я решил оставить ее одну и пошел прогуляться минут на 30, думал, она останется там, а когда вернулся, ее нигде не было. Я обыскал весь парк, потом еще две недели ходил и искал», — сообщил мужчина в интервью KP.RU.

Последний раз Анастасия была замечена на камерах видеонаблюдения в Екатеринбурге 26 июля в одном из местных ломбардов.

О чем писала пропавшая в странных СМС

В полицию и к волонтерам близкие Анастасии обратились только в конце июля. В августе добровольцы прекратили активный поиск женщины и продолжили только информационный. Супруг, по его же словам, периодически писал Веревкиной на телефон и однажды получил ответ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Я не могу говорить, я в аду. Помоги. Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, убьют уже завтра. Пишу тайно. Завтра после 09:00 постараюсь тебе позвонить. Можешь забрать меня?» — написала Анастасия 13 октября.

Супруг также рассказал, на следующее утро женщина пыталась дозвониться до него по видеосвязи, но он не смог взять трубку, так как был на работе. В полицию мужчина также решил об этом не сообщать.

«Я пытался перезвонить, телефон уже был отключен. Мне кажется, что это уже мошенники писали. Наверное, она оставила где-то свою сим-карту, и они хотели взять с меня какую-то копеечку. Хотя до этого не дошло. Денег Настя не просила. Но толком не могла объяснить, где она находится и что с ней происходит», — говорил мужчина.

Где пропавшая женщина была все это время

Анастасию нашли сотрудники полиции Екатеринбурга.

«Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 установили местонахождение разыскиваемой и опросили ее. Женщина пояснила, что противоправных действий в отношении нее никто не совершал и попросила прекратить разыскные мероприятия», — сообщает KP.RU со ссылкой на УМВД Екатеринбурга.

Издание уточняет, что пропавшая женщина намеренно оборвала связи со своей семьей. Все эти полгода она находилась в Екатеринбурге и не хотела общаться с родными.

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