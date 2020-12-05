В Свердловской области нашли сбежавших из социального центра детей

https://static.news.ru/photo/457e0ac6-370b-11eb-b771-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Троих детей, самовольно покинувших социально-реабилитационный центр в Екатеринбурге, нашли в Свердловской области.

Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, передаёт ТАСС. Омбудсмен поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках. Сейчас с воспитанниками центра работают полицейские, которые пытаются установить все обстоятельства и причины побега.

СК РФ по факту происшествия начал доследственную проверку.

Две девочки в возрасте 11 лет и 13-летний мальчик сбежали из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге 2 декабря. В поисках детей сотрудники полиции побывали в скандально известном Среднеуральском женском монастыре, который основал отлучённый от церкви схимонах Сергий. Дело в том, что мать одного из детей является прихожанкой этого монастыря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на юге Москвы из Центра реабилитации заражённых COVID-19 «Царицыно» сбежал 16-летний пациент. В связи с побегом подростка в учреждении началась проверка.