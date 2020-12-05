В Свердловской области нашли сбежавших из социального центра детей

Троих детей, самовольно покинувших социально-реабилитационный центр в Екатеринбурге, нашли в Свердловской области.
Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова,
СК РФ по факту происшествия начал доследственную проверку.
Две девочки в возрасте 11 лет и 13-летний мальчик сбежали из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге 2 декабря. В поисках детей сотрудники полиции побывали в скандально известном Среднеуральском женском монастыре, который основал отлучённый от церкви схимонах Сергий. Дело в том, что мать одного из детей является прихожанкой этого монастыря.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на юге Москвы из Центра реабилитации заражённых COVID-19 «Царицыно» сбежал 16-летний пациент. В связи с побегом подростка в учреждении началась проверка.