В Екатеринбурге мужчина начал размахивать ножом после просьбы надеть маску

https://static.news.ru/photo/cbac20cc-7763-11eb-9778-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Житель Екатеринбурга после просьбы надеть медицинскую маску начал угрожать ножом персоналу магазина.

Согласно данным пресс-службы УМВД по городу, инцидент произошёл 24 февраля в одном из продуктовых магазинов на улице Билимбаевская.

Случилась конфликтная ситуация. Мужчина привлечён к ответственности за мелкое хулиганство, — сообщил представитель ведомства.

По его словам, дебошир был в состоянии алкогольного опьянения, передаёт РИА Новости.

На кадрах опубликованного в Сети видео видно, как мужчина размахивает ножом и требует не приближаться к нему.

Ранее NEWS.ru писал, что в Волгограде 43-летний местный житель напал на фельдшера скорой помощи и, угрожая ножом, заставил сделать инъекцию психотропного препарата. Мужчина задержан полицией. Инцидент произошёл в одном из домов по улице Симонова. Медработник туда прибыл по вызову, но когда он зашёл в квартиру, хозяин приставил к его горлу нож. В настоящее время злоумышленник находится под административным арестом.