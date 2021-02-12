В Екатеринбурге экстренно сел Sukhoi Superjet

https://static.news.ru/photo/469dfb22-6eac-11eb-bd0b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вылетевший в Уфу самолёт Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в Екатеринбурге. По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность.

Как сообщили в уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, во время набора высоты сработал датчик засорения топливных фильтров. Командир самолёта принял решение о посадке в аэропорту вылета.

На борту воздушного судна находилось 99 пассажиров и 4 члена экипажа. Посадка самолёта прошла в штатном режиме, пассажиры и члены экипажа не пострадали. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и руководителя отделения криминалистики, пишет Е1.ru.

Ранее самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Магнитогорск, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Экипаж был вынужден принять соответствующее решение из-за трещин в лобовом стекле воздушного судна. Рейс 339 из Москвы в Магнитогорск выполнял самолёт Embraer 190, принадлежащий компании «Икар». На борту находился 61 пассажир, включая троих детей, писал NEWS.ru.