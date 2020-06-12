В Екатеринбурге двое мужчин устроили перестрелку на рынке

https://static.news.ru/photo/9bdc62a6-ad85-11ea-afc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости Екатеринбурга сегодня, ЧП и ДТП ЕКБ/vk.com

На одном из екатеринбургских рынков конфликт между двумя друзьями привёл к стрельбе, в результат которой пострадал один человек. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Конфликт на территории рынка, по предварительным данным, произошёл на бытовой почве между двумя знакомыми. Конфликт сначала перерос в драку, а затем её участники схватились за пистолеты и открыли огонь. На данный момент известно, что один из них получил ранение, ему потребовалась медицинская помощь. Сейчас им занимаются врачи в больнице, — цитирует Горелых РИА Новости.

По его словам, сотрудникам полиции удалось установить личности участников стрельбы. Одного из них сейчас разыскивают. Горелых также отметил, что, по предварительным данным, знакомые стреляли друг в друга из травматических пистолетов. История эта, скорее всего, закончится открытием уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия».

Полицейские уже изъяли съёмки видеокамер и опрашивают сейчас свидетелей.

Как писал NEWS.ru, ранее столичные полицейские начали проверку после информации о стрельбе в «Ашане» в Москве.