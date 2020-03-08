https://static.news.ru/photo/87a219ee-6135-11ea-a7be-fa163e074e61_660.jpg Пирамида Хефрена Фото: Fabian von Poser/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Египта сообщили об инциденте в Гизе. Неизвестный упал с вершины пирамиды Хефрена и скончался от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что это могло быть самоубийство. На месте работает отряд полицейских. Они устанавливают детали происшествия.

Инцидент произошёл в субботу вечером, когда был замечен молодой человек, поднимающийся на пирамиду. Власти пытались уговорить его спуститься, но он отказался. По сообщениям, полиция туризма и древностей вела с ним переговоры около 12 часов. Около 7 часов утра в воскресенье он сбросился, скончавшись от ран. Говорят, что он прыгнул с высоты примерно 100 метров, — пишет издание Alwafd.

Пирамида Хефрена является вторым объектом по высоте в комплексе древних пирамид Гизы. В ней захоронен фараон Хафра. Пирамиду возвели в 2570 году до нашей эры.

NEWS.ru писал ранее, что неизвестный мужчина угрожал прыгнуть с Эйфелевой башни.