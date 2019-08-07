https://static.news.ru/photo/c6c5d1ec-b906-11e9-b3d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России

Две деревянно-щитовые бытовки, расположенные рядом со строением, которое используется как битумный склад, загорелись в Дзержинском по адресу: Денисьевский проезд, д. 7Б. Огонь распространился и внутри битумного хранилища на площади 150 кв. м.

Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.

Общая площадь возгорания составляет 300 кв. м. Огонь локализован.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

К месту пожара направлена лаборатория ПСО-26 Мособлпожспаса для проведения замеров воздуха на превышение ПДК вредных веществ.

Пожар тушат 30 человек и девять единиц техники.

Как ранее писал News.ru, эксперты оценили ущерб от пожара и последовавших за ним взрывов на военных складах под Ачинском.