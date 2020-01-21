В Москве сотрудники правоохранительных органов проводят проверки в двух детских садах после поступления сообщений об угрозе взрыва.
Об этом сообщает
На место для проверки информации и обследования территории выехали сотрудники оперативных служб и кинологи, — передаёт издание слова источника.
Также эвакуирована одна из московских школ. Проверка в ней закончена, взрывных устройств не обнаружено.
20 января NEWS.ru писал о том, что в Москве проверили более 40 больниц и поликлиник из-за анонимных сообщений о минировании.
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