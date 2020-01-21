https://static.news.ru/photo/624fb792-3c31-11ea-85fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сотрудники правоохранительных органов проводят проверки в двух детских садах после поступления сообщений об угрозе взрыва.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Кто именно сообщил о бомбах, неизвестно.

На место для проверки информации и обследования территории выехали сотрудники оперативных служб и кинологи, — передаёт издание слова источника.

Также эвакуирована одна из московских школ. Проверка в ней закончена, взрывных устройств не обнаружено.

20 января NEWS.ru писал о том, что в Москве проверили более 40 больниц и поликлиник из-за анонимных сообщений о минировании.