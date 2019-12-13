https://static.news.ru/photo/7d5c0fde-1db6-11ea-a0fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: 58.mchs.gov.ru

На трассе между населёнными пунктами Чемодановка — Васильевка произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек, из которых пять — это дети.

Произошло столкновение автомобиля ГАЗ-278815 под управлением мужчины 1991 года рождения и «Газели» под управлением мужчины 1959 г.р. В результате происшествия пострадали пассажиры «Газели» — женщина 1954 г.р., девочка 2008 г.р. и мальчики 2007, 2008, 2009, 2010 годов рождения, — цитирует ТАСС пресс-службу МВД.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Волгоградской области перевернулся автобус. Пять человек получили травмы и ушибы. Также два человека погибли в ДТП с участием большегруза и автомобиля скорой помощи на трассе «Байкал» в Иркутской области.