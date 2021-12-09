В ДТП в Мексике погибли 53 человека

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В результате аварии на юго-востоке Мексики погибли по меньшей мере 53 человека. Ещё 58 — получили ранения. В ДТП попал грузовик, перевозивший мигрантов. Об этом сообщает издание Milenio.

Инцидент произошёл в городе Тустла-Гутьеррес, штат Чиапас.

В результате опрокидывания трейлера, перевозившего мигрантов <...> по меньшей мере 53 человека погибли и 58 получили ранения, — говорится в сообщении генерального директора Службы гражданской защиты Чиапаса Луиса Мануэля Гарсиа, которое цитирует издание.

Изначально речь шла о 49 погибших, затем данные были уточнены.

В аварии пострадали мигранты из Центральной Америки. Соболезнования в связи с произошедшим выразили президенты Мексики и Гватемалы.

Ранее сообщалось, что в Индии потерпел крушение военный вертолёт, на борту которого находились начальник штаба обороны индийских вооружённых сил Бипин Рават с женой. Его гибель официально подтверждена. Также среди пассажиров были члены семьи генерала и его помощники.