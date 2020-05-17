В ДТП в Курганской области погибло четверо взрослых и двое детей

https://static.news.ru/photo/3c31cdd2-9895-11ea-a53e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Шесть человек погибли в ДТП, которое произошло на автомобильной дороге Куртамыш — Прорывное в Курганской области. Среди них были двое детей.

Авария произошла на 15-м километре дороги Куртамыш — Прорывное. В результате столкновения двух легковых автомобилей «Рено Логан» и «ВАЗ-2114» погибли шесть человек и один госпитализирован. Взрослые участники ДТП умерли на месте, а двое детей скончались по дороге в больницу.

В результате погибли водители «Рено-Логан» 1962 года рождения и «ВАЗа» 1993 года рождения. Пассажиры «ВАЗа» — мужчина 1977 года рождения, женщина 1997 года рождения скончались на месте ДТП, а двое несовершеннолетних скончались в автомобиле скорой помощи при доставлении в районную больницу, — привели сообщение УМВД по Курганской области в ТАСС.

Одному участнику аварии удалось выжить. Девочка доставлена в больницу.

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства аварии. В региональном МВД отметили, что в течение всего дня шёл беспрерывный дождь, что могло стать причиной аварии.

Ранее NEWS.ru писал, что смертельное ДТП произошло в Крымском районе Краснодарского края. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека.